Украину накрыл вал неплатежей за коммуналку

01.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги продолжает стремительно увеличиваться.

Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский экономист Виктор Скаршевский.

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“Как я и прогнозировал, после ноябрьского повышения тарифов на природный газ для населения на 23%, задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги продолжила стремительно увеличиваться. Согласно сегодняшним данным Госслужбы статистики, в декабре 2018 года долги населения увеличились на 7,9 млрд грн и достигли рекордного уровня за всю историю независимости Украины – 55,6 млрд грн (с учетом долгов за электроэнергию). Только лишь за 2 месяца – ноябрь и декабрь 2018 – задолженность увеличилась на 15,7 млрд грн или в 1,4 раза”, – отметил эксперт.

Он обращает внимание, что по сравнению с 2018 годом, процент оплат за жилищно-коммунальные услуги сократился в 1,5 раза.

“Всего, за 2018 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 23,3 млрд грн или в 1,7 раза. Если учесть, что с января 2019 повысились еще тарифы на отопление (в среднем на 18-20%), а с мая 2019 планово повысятся тарифы на природный газ (на 15%), то можно утверждать, что снежный ком долгов продолжит нарастать, – прогнозирует Скаршевский. – На этом фоне, на фоне стремительного нарастания долгов, правительство рассказывает, что субсидии предоставлены всем, кто в них нуждается.