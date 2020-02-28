«Украину накрыл Зе-вирус» – Фарион

28.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Неадекватное поведение на Львовщине и дикарство жителей Полтавской области по отношению к эвакуированным из Китая соотечественникам – это следствие раздора и отчаяния поражённого общества.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила экс-депутат Верховной рады, одиозная русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди! Это никакой не коронавирус, это Зе-вирус. Намного опаснее, чем любая физическая болезнь. Потому что все мы нашим телом рано или поздно покинем мир. В действительности нашу страну захватил Зе-вирус разочарования в самих себе, пренебрежения к самим себе, раздора внутри. И поведение людей в действительности, будь то на Львовщине, будь то на Полтавщине – это отчаяние людей. Это способ защитить себя хоть как-то.

Но вопрос другой: люди дорогие, а за кого вы, прекрасные, чудесные, сказочно голосовали? А теперь подумайте, что если вы выбрали Зе-вирус, то теперь у вас есть шанс от этого Зе-вируса вылечиться, есть от него лекарства. У нас в стране очень много ответственных, преданных, жертвенных людей. Мы держим небо своего государства уже шесть лет! И воюем со зверем! И не дали тому зверю даже до сих пор нас оккупировать. Пусть эта сила делает нас сильными против вируса Зе, потому что это самый страшный вирус», – заявила Фарион.