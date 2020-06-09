09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Кризис, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украину накрыла «какистократия», мы худшие из худших – львовский нацист


За годы советской власти на Украине выкосили весь «свидомый» цвет украинцев, остались только худшие из представителей нации.

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский телеведущий-русофоб и нацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Украине торжествует какистократия – власть самых худших, власть наименее квалифицированных, самых недобросовестных граждан. Условно говоря, в политологии какистократия трактуется как правление худших людей.

И я предлагаю вам это слово не для того, чтобы обидеть наш народ богобоязный, всегда разумный, умный, который всегда знает, как надо – я далёк от всяких таких мыслей и не хочу в который раз обижать многолюдье наших мудрецов, которые вечно выбирают как ни олигархов, то наихудших. Иногда, даже действительно с клоунским убором на голове», – заявил Дроздов.

«Я вспоминаю фразу, которую в одном из интервью сказал мне Антин Мухарский (русофоб-бандеровец, известный по псевдониму Орест Лютый – ред.), о том, что мы являемся наследниками худших. Когда он это сказал, меня это так резануло.

Но позже, действительно, подводим итог ХХ века. В ХХ веке все лучшие были уничтожены, репрессии, расстрелянное возрождение, голодомор – целый класс собственников уничтожили, позже сталинский большевистский террор, Красный террор включительно до 1991 года», – рассуждает русофоб.

«Всё лучшее уничтожалось, остались – или посредственности, или хуже, или ещё хуже – сотворцы советского социалистического лагеря гетто. И мы их потомки. Не надо посыпать пеплом голову, надо просто понять, что возможно потому у нас и такая власть, что мы наихудшие, что мы фиговенькие граждане», – уныло резюмировал Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть