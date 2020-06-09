Украину накрыла «какистократия», мы худшие из худших – львовский нацист

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

За годы советской власти на Украине выкосили весь «свидомый» цвет украинцев, остались только худшие из представителей нации.

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский телеведущий-русофоб и нацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине торжествует какистократия – власть самых худших, власть наименее квалифицированных, самых недобросовестных граждан. Условно говоря, в политологии какистократия трактуется как правление худших людей.

И я предлагаю вам это слово не для того, чтобы обидеть наш народ богобоязный, всегда разумный, умный, который всегда знает, как надо – я далёк от всяких таких мыслей и не хочу в который раз обижать многолюдье наших мудрецов, которые вечно выбирают как ни олигархов, то наихудших. Иногда, даже действительно с клоунским убором на голове», – заявил Дроздов.

«Я вспоминаю фразу, которую в одном из интервью сказал мне Антин Мухарский (русофоб-бандеровец, известный по псевдониму Орест Лютый – ред.), о том, что мы являемся наследниками худших. Когда он это сказал, меня это так резануло.

Но позже, действительно, подводим итог ХХ века. В ХХ веке все лучшие были уничтожены, репрессии, расстрелянное возрождение, голодомор – целый класс собственников уничтожили, позже сталинский большевистский террор, Красный террор включительно до 1991 года», – рассуждает русофоб.

«Всё лучшее уничтожалось, остались – или посредственности, или хуже, или ещё хуже – сотворцы советского социалистического лагеря гетто. И мы их потомки. Не надо посыпать пеплом голову, надо просто понять, что возможно потому у нас и такая власть, что мы наихудшие, что мы фиговенькие граждане», – уныло резюмировал Дроздов.