Украину накрыли ракеты. В городах пропадает вода и свет

31.10.2022  09:37 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

С утра по всей территории Украины снова объявлена тревога. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается об ударах в разных регионах страны.

Так, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своем блоге о 40 ракетах, которые были зафиксированы в небе страны.

С утра по всей территории Украины снова объявлена тревога. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается...

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что две ракеты ударили по объекту критической инфраструктуры. В городе пропал свет и остановилось метро.

В Киеве прогремела серия из не менее чем 10 взрывов. Местные паблики пишут, что после этого в городе и области также частично отключилось электричество и остановилась подача воды.

Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем блоге сообщает об ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, появилась информация о поражении аналогичных объектов в Черкасской, Хмельницкой областях, взрыва в Кременчуге и Львовской области, а также Запорожье.

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