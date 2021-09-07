Украину накрывает кризис неплатежей, а власть еще глубже залезает гражданам в карман – Решмедилова

07.09.2021 23:45 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за роста тарифов на энергоносители и коммунальные услуги, на Украине начался серьезный кризис неплатежей, при этом правительство озабочено не этим, а ужесточением налоговой политики, что приведет к еще большему обеднению людей.

Об этом в эфире телеканала «Укрлайф.тв» заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо искать какие-то пути оптимизации, потому что кризис неплатежей колоссальный, и суммы уже такие, что это просто накроет. Это то, чего бояться – тарифная тематика будет неким триггером, который может выводить людей на улицу и определенный накал негодования, негатива может выплескиваться в политическую часть. Мы видим, что власть пока на неделе и в дальнейшем вообще не занимается тарифной политикой. Они занимаются налогами, всевозможными взысканиями. Очень много вопросов вокруг нулевой декларации, амнистии, много вопросов о том, какие ожидает власть получить вливания в бюджет за счет того, что украинцы начнут срочно открывать свои там накопления и нести деньги. Я пока наблюдаю, что в экспертном сообществе очень критично настроены к этой инициативе, а если посмотреть условно кухонное обсуждение, то люди пока с опаской и где-то даже с серьезным негативом относятся, потому что к ним залазят в карман. Об этом очень много сейчас дискуссий, и я думаю что господин Гетманцев уже аккумулирует на себе массу негатива», – сказала Александра Решмедилова.