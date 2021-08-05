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05.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Кризис, Политика, Украина
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Украину накрывает кризис. Зеленскому предлагают добровольно сложить полномочия

Новости УкраиныУкраина стоит на гране серьезных кризисов, а президент страны ездит на переговоры в западные...

Украина стоит на гране серьезных кризисов, а президент страны ездит на переговоры в западные столицы потусоваться.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому нужно воспользоваться опытом первого главы государства и добровольно сложить с себя полномочия.

«Мы стоим на грани топливного кризиса, социального взрыва, осложнения международных отношений. Мы уже с Молдавией, оказывается, имеем проблемы тоже. В связи с этим, я бы рекомендовал господину Зеленскому пойти по примеру господина Кравчука Леонида Макаровича и добровольно сложить с себя полномочия президента. Тем самым приблизить срок досрочных президентских и парламентских выборов», – сказал Дудкин.

«Это не утопия, это реализм, который Украина уже переживала, – добавил Дудкин. – Ничего в этом страшного нет. Наоборот, может быть, придут такие, как Леонид Кучма, с точки зрения профессионализма и деловых качеств. Хотя бы такие, но не клоуны, не артисты и не опереточные игроки на международной арене, которые приезжают в Париж потусоваться», – заявил Дудкин.



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