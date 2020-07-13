Украину накрывает невиданный ранее системный кризис

13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина входит в период мощного, системного политического и экономического кризиса, которого в стране еще не было. Впереди страну ждет «горячая осень», которая будет сопровождаться очередными майданами и уличными беспорядками.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все ведущие политические силы чувствуют, что скоро кризис. Это не общие слова – я могу показать это. Этот кризис впервые будет системным, потому что до сих пор у нас были острые какие-то кризисы в Украине, самые разнообразные, которые приводили даже к майданам и подобным вещам. Но они не касались всех одновременно форм власти, одновременно и экономики, и политики.

А в политике одновременно кризис захватывает и Верховную раду – там практически не работает парламентское большинство, оно мерцающее, то есть по всем серьезным законопроектам там приходится мобилизовать соседей и даже конкурентов – Порошенко, Медведчука и так далее.

Точно такая же ситуация в Кабмине, там двоевластие. С одной стороны есть премьер-министр, а с другой стороны есть всесильный Аваков, который сам принимает решение уходить ему или оставаться. Точно так же с местной властью, где очень усиливаются феодальные, мафиозные структуры, а роль губернаторов падает.

То же мы можем сказать и про офис президента. Все эти разговоры о том, что [глава офиса президента] Ермак – это огромное, сильное, могучее кибернетическое туловище умного, красивого президента Зеленского – все это говорит о том, что небыстрая система принятия решений и их реализации в офисе. И все это одновременно. Это необычно для Украины, поэтому лето выглядит горячим.

Все политические силы готовятся к выборам или политическому кризису, заботятся об увеличении своего электората и все боятся за рейтинг… Конечно, самый простой показатель – это будут неожиданные волнения, выступления на улицах, мы увидим многочисленные марши, столкновения, конфликты, какие-то беспорядки», – заявил Небоженко.