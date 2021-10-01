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01.10.2021 22:49 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украину накрывает волной заказных убийств, – экс-депутат Рады

Новости УкраиныСБУ предотвратила заказное убийство фермера в Херсонской области, за ликвидацию которого его конкурент пообещал...

СБУ предотвратила заказное убийство фермера в Херсонской области, за ликвидацию которого его конкурент пообещал заплатить киллеру 40 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наемник не стал выполнять заказ и обратился в СБУ, которая задержала заказчика в момент передачи денег.

«Сейчас злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

По информации «ПолитНавигатора», заказчиком убийства стал бывший член исполкома Бехтерской ОТГ, бизнесмен Виталий Волошиновский. Он через киллера планировал ликвидировать предпринимателя из Голой Пристани Артема Дзиговского.

По словам бывшего депутата Верховной рады от Херсона Алексея Журавко, подобные ситуации на Украине будут лишь учащаться. Они связаны с тем, что в стране заканчиваются ресурсы, и она снова погружается в атмосферу «лихих 90-х».

«Эта волна заказов непосредственно на устранение конкурентов либо должников будет в Украине прогрессировать. Ситуация очень тяжелая, так как кормовая база, назовем ее так, уменьшается. На Украине живут фермеры, у которых в закромах остались еще какие-то деньги.

Я думаю, что и бизнесменов скоро начнут отстреливать. 90-е годы возвращаются, а будет еще хуже, ведь правоохранительная система развалена, Зеленский не управляет страной, оружия на руках очень много. Соответственно, вырастет и конкуренция среди киллеров – будут и между собой стреляться», – заявил Журавко.

Напомним, недавно в Черкассах неизвестный киллер в форме работника СБУ застрелил местного бизнесмена Михаила Козлова.

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