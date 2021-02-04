Украину накрывают блэкауты – ТЭС в плачевном состоянии

04.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

ТЭС на Украине находятся в критическом состоянии и аварии там станут все более регулярными и опасными для населения. Поэтому Верховной раде нужно потребовать расследования аварии, которая произошла вечером 3 февраля в Энергодар на Запорожской ТЭС, и которая оставила без электричества и водообеспечения ряд прилегающих населенных пунктов.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявила член фракции «Голос» Леся Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы действительно выяснить, что стало причиной этого перебоя в энергоснабжении, водоснабжении, нужно провести расследование. Я и депутаты фракции «Голос» призываем правительство расследовать как можно быстрее это дело и сообщить общественности, местному населению, народным депутатам о том, что же там произошло, что было сделано для того, чтобы предупредить такие случаи и какие выводы будут сделаны.

Хотя, на самом деле, это явление довольно распространенное. И без расследования понятно, что ситуация на Запорожской ТЭС – это не исключение, а скорее правило, которое влечет за собой массу вызовов и опасности для населения Украины, для энергетической безопасности. Украинские ТЭС на сегодняшний день находятся в настолько плачевном состоянии, что на подобные аварии стоит рассчитывать и дальше с частой регулярностью», – заявила парламентарий.

Ранее в Минэнергетики Украины заявили, что аварийное отключение на самой мощной в стране Запорожской ТЭС произошло из-за замыкания.