Украину настойчиво подводят к переговорам с Россией – киевский эксперт

Слова начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может стать членом Альянса, уступив утраченные территории России, – это первый пробный вброс, ориентированный на будущее. Сейчас украинское общество не готово принять такой вариант, но, учитывая, что Украина тотально зависит от западного финансирования, это может быть темой будущего.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, таким образом, Украину подталкивают к переговорам с Россией.

«Такой похабный мир украинское общество не примет. Но лиха беда начало, это сейчас. Очевидно, регулируя объем военной, финансовой помощи, Украину будут двигать к тому, чтобы сесть за стол переговоров. Схема уже была откатана в ходе «зерновой сделки», в ходе несостоявшейся «стамбульской сделки». То есть, никто за стол с Путиным садиться не собирается, но через посредников, отдельно наши-ваши, к чему-то, таки, придут. Ясно, что время работает против Украины, еще несколько месяцев, и эти акценты станут куда более прямолинейными и жестко выраженными. Это мы видим по риторике европейских, американских медиа – появилось очень много критических материалов, где выражается сомнение в том, что Украина способна решить вопрос деоккупации военным путем. А, значит, если не получается, надо садиться за стол переговоров», – отметил он.

«Учитывая, что мы абсолютно зависим от финансовой, от военной помощи от наших партнеров, нетрудно догадаться, к чему все в итоге приведет. Да, мы можем сопротивляться, бить себя в грудь, что на такой похабный мир не пойдем, но, регулируя вопросы военных поставок, финансовой помощи – это уже не раз с нами делали. Когда во что-то упиралось, в конце концов, Украину дожимали. Боюсь, что примерно так может и произойти. Посмотрим в новом финансовом году, каковы будут объемы помощи, запланированной для Украины – это многое прояснит», – заключил Золотарев.