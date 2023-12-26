Украину не позовут в НАТО на юбилейном саммите следующим летом, – экс-посол в США

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 09:43
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Украина не получит даже политического приглашения стать членом НАТО на юбилейном саммите Альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не получит даже политического приглашения стать членом НАТО на юбилейном саммите Альянса, который...

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По мнению Чалого, непублично президенту Украины Владимиру Зеленскому уже говорят о том, чтобы он не требовал принять его страну.

«Шанса, что нас пригласят политически в Вашингтоне, на сегодняшний день процентов 10, мало, это объективно. Есть ли такой шанс вообще? Я считаю, есть. Это зависит от многих обстоятельств – как будет складываться ситуация на фронте, как будет складываться ситуация в Украине, в странах НАТО – много чего, политически. Скорее всего, кардинального изменения ситуации не будет, потому, скорее всего, те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, от которых зависит это, – а это, в первую очередь, США и Германия, они негативные. В плане того, что: «Не претендуйте сейчас на приглашение в Вашингтоне». Приблизительно так говорят нашей власти», – заявил Чалый.

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