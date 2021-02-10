Украину не возьмут в ЕС, там уже вовсю пакостит Эстония – Карасёв

Украину не возьмут в ЕС, там уже вовсю пакостит Эстония – КарасёвНовости Украины
Украину с ее проамериканской политикой в ЕС не возьмут, там уже есть Польша и прибалтийские страны, которые напрягают немцев и французов.
Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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“Эстонцы (вступили) в ЕС. Это же специально делается – чтобы немцы и французы, которые являются “локомотивом” ЕС, прислушивались и проводили более антироссийский курс. Так я вам скажу – немцы и французы Украину не возьмут – ни в НАТО, ни в ЕС, если Украина будет продолжать такую же политику.
Мало им эстонцев, мало им поляков и латышей, и так – еще будет Украина с такой политикой. Тогда немцы и французы растворятся вот в этом американизме НАТО. Задача эстонцев – держать в напряжении немцев и французов. Потому что те большие, а они маленькие и они – проамериканские страны в ЕС”, – заключил Карасев.
Спасибо!
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