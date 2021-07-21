Украину не возьмут в НАТО из-за тысяч агентов Путина во всех структурах ВСУ – эксперт

Украинские силовые структуры напичканы российскими шпионами, и именно из-за этого НАТО не хочет принимать Украину.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил политический консультант Александр Харебин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда нам рассказывают некоторые наши оппоненты либо наши партнёры о критериях и ещё десятках и сотнях пунктов, а Владимир Александрович Зеленский и его команда ведётся, с требованием – «ну дайте нам эти 130-или-сколько-там-надцать-пунктов, мы же всё выполним», наши европейские партнеры, будучи дипломатами, говорят – «да подождите вы, а вот с этим мы что будем делать, что мы будем делать с законностью»?

Они формально, вернее в кулуарах, за другими столами, в других комнатах, они говорят: «а что мы будем делать с инкорпорированными в силовые структуры русскими агентами? То есть, мы вас возьмем в НАТО, дадим вам доступ к нашей информации, и через 24 часа все документы уплывают куда? В Кремль». А на эти вызовы у вас есть ответ?

Сейчас проходят учения в Черном море. Буквально неделю назад Украине заблокировали доступ к ряду информации об этих учениях по одной простой причине – западные партнеры прекрасно знают, насколько украинские силовые, армейские структуры, включая Генштаб, пронизаны… «российские шпионы» – это банально… людьми, работающими на враждебное государство. Вот ответ на вопрос о НАТО», – заключил Александр Харебин.