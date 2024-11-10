Украину нельзя считать жертвой – известный либерал

Елена Острякова.  
10.11.2024 20:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Украина


Украина перестала быть жертвой «агрессии России», когда приняла помощь Запада.

Об этом известный деятель либеральной партии «Яблоко», иноагент Лев Шлосберг заявил в интервью гражданке Израиля Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина перестала быть жертвой «агрессии России», когда приняла помощь Запада. Об этом известный деятель...

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«Украина начала сопротивляться с утра 24 февраля. Это сопротивление идет при поддержке десятков иностранных государств: их денег, их техники, их специалистов, их всего. Это привело к тому, что Украина выровняла ситуацию. Сегодня совокупные военные силы Украины с учетом союзников и совокупные силы России примерно равны…  Если бы Украина была бы жертвой, ее бы просто не было сейчас», – сказал Шлосберг.

Он также считает, что русские люди страдают не меньше украинцев. За эту позицию Шлосберга подвергли обструкции беглые либералы, но он не поддался на давление.

«Я считаю, что они потеряли свой народ. Это больше не их народ. Кто их народ, пусть ни решают сами. Они этих людей никогда не любили, они всегда их презирали,  но сейчас на фоне этой крови они показали свое лицо. Им показалось, что они могут стать частью завтрашних победителей», – Шлосберг.

Об одном из своих обвинителей писателе-иноагенте Дмитрии Быкове Шлосберг сказал, что тот перестал быть частью русской литературы.

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