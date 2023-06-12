Украину никогда не примут в ЕС – киевский политолог

Несмотря на обещания отдельных политиков, страны западного блока никогда не примут Украину в ЕС.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень скептически отношусь к любым нашим перспективам вступления в ЕС. И мне смешно наблюдать постоянные заявления представителей власти о ом, что мы точно станем членами ЕС.

Мне кажется, ЕС уже неоднократно показал, что Украину не собираются принимать в свою организацию. В частности, аграрная блокада, которую устроили ближайшие к нам государства ЕС, тем самым нарушив действующие соглашения о свободной торговле, тоже чётко показали, что Украина является прямым аграрным конкурентом многим аграрным государствам. Это ещё одна из причин почему Украина не будет членом ЕС», – сказал Корнейчук.