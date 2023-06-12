Украину никогда не примут в ЕС – киевский политолог
Несмотря на обещания отдельных политиков, страны западного блока никогда не примут Украину в ЕС.
Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я очень скептически отношусь к любым нашим перспективам вступления в ЕС. И мне смешно наблюдать постоянные заявления представителей власти о ом, что мы точно станем членами ЕС.
Мне кажется, ЕС уже неоднократно показал, что Украину не собираются принимать в свою организацию. В частности, аграрная блокада, которую устроили ближайшие к нам государства ЕС, тем самым нарушив действующие соглашения о свободной торговле, тоже чётко показали, что Украина является прямым аграрным конкурентом многим аграрным государствам. Это ещё одна из причин почему Украина не будет членом ЕС», – сказал Корнейчук.
Он добавил, что президент России Владимир Путин также не даст такому произойти.
«Я так понимаю, есть и жёсткая позиция Путина по этому вопросу, что Украина не должна стать членом ЕС и НАТО. Конечно, мы можем говорить, что нам наплевать, что думает Путин, если бы не существовало большого количества кулуарных договорняков между Западом и Путиным. И Запад всё прекрасно Путину отдаёт, что мы прекрасно увидели во время войны на Украине», – подытожил политолог.
Спасибо!
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