Украину никогда не примут в ЕС – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
12.06.2023 16:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия, Украина


Несмотря на обещания отдельных политиков, страны западного блока никогда не примут Украину в ЕС.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на обещания отдельных политиков, страны западного блока никогда не примут Украину в ЕС....

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«Я очень скептически отношусь к любым нашим перспективам вступления в ЕС. И мне смешно наблюдать постоянные заявления представителей власти о ом, что мы точно станем членами ЕС.

Мне кажется, ЕС уже неоднократно показал, что Украину не собираются принимать в свою организацию. В частности, аграрная блокада, которую устроили ближайшие к нам государства ЕС, тем самым нарушив действующие соглашения о свободной торговле, тоже чётко показали, что Украина является прямым аграрным конкурентом многим аграрным государствам. Это ещё одна из причин почему Украина не будет членом ЕС», – сказал Корнейчук.

Он добавил, что президент России Владимир Путин также не даст такому произойти.

«Я так понимаю, есть и жёсткая позиция Путина по этому вопросу, что Украина не должна стать членом ЕС и НАТО. Конечно, мы можем говорить, что нам наплевать, что думает Путин, если бы не существовало большого количества кулуарных договорняков между Западом и Путиным. И Запад всё прекрасно Путину отдаёт, что мы прекрасно увидели во время войны на Украине», – подытожил политолог.

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