Украину нужно делить по корейскому сценарию – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.10.2024 14:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 85
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Единственным вариантом сохранения Украины является заморозка по линии фронта и раздел страны.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным вариантом сохранения Украины является заморозка по линии фронта и раздел страны. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«55%, считающих, что воевать надо до границ 91-го года, показывают, что до трезвости нам далеко, и мы уже сделали свой шаг с балкона. Единственное, что нам может вытащить из этой ситуации, – это мирные переговоры. Потому что в противном случае фронт завалится, реально развалится – все, кто в войсках, это прекрасно знают…

Реалистичная цель очень простая – заморозка по линии размежевания и переход к процессу полной перезагрузке страны, потому что в существующем варианте Украина неспособна решать задачи, которые перед ней поставила эта война. Это же очевидно – ни одну из задач она не может решить, серьезных – экономической, демографической, идеологической, политической, оборонной. Мы не можем решить.

Более того, все решения, которые мы принимаем, – убийственны. Мы хотим закончить жизнь самоубийством, это очень похоже на это. И все, у нас цель – заморозка по линии и приоритетное развитие оставшейся территории. Никто не признает, конечно, за Россией эти территории, как бы она ни хотела де-юре, но де-факто это будет ГДР и ФРГ или две Кореи. Тут без вариантов, это очевидно», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть