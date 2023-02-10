Украину нужно дожать до западных границ – генерал Гурулёв

Раздел Украины по корейскому сценарию на Западную и Восточную не снимет проблемы наличия террористического русофобского режима под боком у Российской Федерации. Задачи по денацификации и демилитаризации нужно выполнять до конца, до западных границ Украины.

Такую точку зрения в эфире «Крым 24» высказал генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я далек от мысли, что нас устроит корейский сценарий, потому что в любом варианте – это не более чем отложенная война, – отметил он. – Вот, в Корее эта отложенная война длится как раз с того момента, когда провели границу между Северной и Южной Кореей, и мы прекрасно понимаем, что и с той, и с другой стороны стоит сумасшедшее количество войск в боевой готовности в любой момент ринуться на противника. Президент поставил задачу по денацификации и демилитаризации всей Украины, никакого корейского сценария раздела по Днепру, или не по Днепру, без разницы. В любом варианте, если мы какую-то часть территории так называемой Украины оставим по корейскому сценарию, это будет глубоко милитаризованная территория, которая в любом варианте будет пытаться приносить нам ущерб. Зачем это? Надо идти до конца и выполнять ту задачу, которую поставил наш президент».

Гурулев не исключил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Польшу закончится участием последней в захвате Западной Украины.

«Они, в первую очередь, преследуют свои интересы. Я как военный не исключал бы никаких вариантов развития событий, в том числе и участия Польши в захвате западных земель Украины, а может и чего-то большего. И четко бы планировал адекватный ответ на все эти действия, потому что они точно не должны остаться безнаказанными, – считает генерал-лейтенант запаса. – Байден, естественно, это основное лицо, которое к этому подстрекает. По сути, он руководит, в том числе, и правительством Польши, и как о Соединённые Штаты Америки задачи поставят, так они будут выполнять. Но, чтобы всего этого не случилось, мы должны побеждать, мы должны идти вперёд, чётко показывать нашу решимость, в том числе, нанесения поражения любым оружием любым войскам НАТО, которые вторгнутся на территорию Украины», – заключил Гурулёв.