Украину обещают сделать вторым Израилем, но ведут в Афганистан

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Россия на украинском фронте пытается реализовать стратегию измора, но опасность в том, что ее планируют взорвать изнутри.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с российским политтехнологом Семеном Ураловым заявил московский политический аналитик Алексей Чадаев.

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«Мы ничего не делаем. Мы сидим и ждем. И в этой ситуации, когда мы сидим и ждем, они идут. С военной точки зрения это очень правильно. То есть, я так скажу, уже как историк военной стратегии и разнообразных теорий, я скажу, что у нас не получилось воевать по Тухачевскому, закончилось все, собственно, как и у самого Тухачевского в Варшаве. И мы теперь воюем по Свечину. То есть вместо стратегии сокрушения мы пытаемся реализовать стратегию измора».

Он объяснил, что идет попытка измотать «противника долговременной стратегической обороной и после того, как он иссякнет в своих попытках наступать, уже идти и забирать то, что от него осталось».

При этом у ВСУ, говорит эксперт, третья стратегия, поскольку в истории вторжение в Россию всегда плохо заканчивалось для ее врагов.

«Но единственные два успешных случая — это когда в результате войны Россия взрывается изнутри. Так получилось успешно в 1917-м, так получилось успешно в 1991-м», – считает Чадаев.

«Единственная стратегия Запада в борьбе с нами, имеющая шансы на успех, — это добиться ситуации, при которой у нас все взорвется внутри. То есть недовольные элиты начнут вести свою игру, рассерженные патриоты будут говорить, что генералы все прос…али, и так далее. Либералы со своей стороны будут говорить: давайте мир и возвращение… Одни будут говорить, что тут все предатели, другие будут говорить, что надо мириться с этим. Третьи будут говорить, что против войны, что мы – пацифисты. И вот на всем этом у нас все посыплется. Реально, это единственная стратегия с их стороны, имеющая хоть какие-то шансы на успех. Потому что все остальные шансов на успех не имеют. Потому что потеря одной территории, другой территории, третьей территории – вообще ни к чему не приводит. Если мы сохраняем боеспособность и способность воевать, мы все отвоюем. Рано или поздно мы все отвоюем», – убежден эксперт.

Он говорит, что оставшиеся на Украине интеллектуалы верят в обещания Запада, что Украина будет «новым Израилем», который будет антироссийским форпостом.

«Я-то понимаю, что их под видом Израиля ведут в Афганистан. Я это понимаю, но я не понимаю, как нам это объяснить», – резюмировал Чадаев.