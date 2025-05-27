Украину обрекают на вечную войну в роли «стального дикобраза»

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


В условиях, когда изменить ситуацию в свою пользу Украина не может, Запад предлагает ей программу-максимум.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях, когда изменить ситуацию в свою пользу Украина не может, Запад предлагает ей...

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«Родилась метафора Запада, что делать с Украиной, если она придурочная, думать не хочет – гибнуть хочет, думать не хочет. Что тогда мы можем сделать? Так появилась метафора, которая называется: «Давайте мы превратим Украину в колючего дикобраза, чтобы русский медведь не мог долго его съесть, забавлялся, ранился о нее, взять, не мог, кололо ему, жевал и плакал». Вот это и есть программа-максимум Запада.

Ну и тут наших верблюдов надо спросить – нравится быть стальным колючим дикобразом всю жизнь? И что теперь, вопрос? Это такая цель – превратиться в такого колючего дикобраза на три-пять поколений вперед, чтобы слишком сложно было что-то с нами сделать при невозможности, что мы можем что-то сделать? Если это такой план, то тогда должен верховный Главнокомандующий выйти на трибуну.

Вместо видосиков, отчетов должен просто четко выйти и предложить обществу долговечную войну, в которой он дальше будет вечным царем, дальше будет вечное правление, никаких выборов, никаких свобод, демократия сворачивается, все сворачивается – долговечная война: «Будут все, кроме нас», потому что это же каста неприкасаемых, истощение нации как цель, давайте это озвучим, и с этим будем идти вперед, и с этим люди будут строить свою будущую жизнь – жизнь колючего дикобраза», – заявил Дроздов.

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