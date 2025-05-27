В условиях, когда изменить ситуацию в свою пользу Украина не может, Запад предлагает ей программу-максимум.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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