Украину объявили победителем «Евровидения», несмотря на грубое нарушение правил

15.05.2022  02:08 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Конкурс «Евровидение» вновь подтвердил свой манипулятивный статус: в очередной раз во время кризиса вокруг Украины победителем объявлены исполнители из группы Kalush Orchestra, представлявшие Киев.

Это произошло, даже несмотря на грубое нарушение правил – как известно, «Евровидение» категорически запрещает политические лозунги, однако украинские музыканты после своего выступления со сцены призвали поддержать нацистов из «Азова», окруженных в подземельях в Мариуполе.

Конкурс «Евровидение» вновь подтвердил свой манипулятивный статус: в очередной раз во время кризиса вокруг...

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Организаторы конкурса отказались дисквалифицировать представителей Украины, заявив, что их лозунги относительно Мариуполя якобы «носят гуманитарный, а не политический характер».

Таким образом, в следующем году «Евровидение» должно пройти в Киеве, если к этому моменту Мать городов русских еще будет контролироваться украинскими самостийными властями.

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