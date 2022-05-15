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Новости Украины

Конкурс «Евровидение» вновь подтвердил свой манипулятивный статус: в очередной раз во время кризиса вокруг Украины победителем объявлены исполнители из группы Kalush Orchestra, представлявшие Киев.

Это произошло, даже несмотря на грубое нарушение правил – как известно, «Евровидение» категорически запрещает политические лозунги, однако украинские музыканты после своего выступления со сцены призвали поддержать нацистов из «Азова», окруженных в подземельях в Мариуполе.

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Организаторы конкурса отказались дисквалифицировать представителей Украины, заявив, что их лозунги относительно Мариуполя якобы «носят гуманитарный, а не политический характер».

Таким образом, в следующем году «Евровидение» должно пройти в Киеве, если к этому моменту Мать городов русских еще будет контролироваться украинскими самостийными властями.