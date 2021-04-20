Украину официально превратили в плательщика дани

20.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии справиться с масштабным экономическим кризисом, который тянет дно украинскую экономику.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руковдитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алесей Муратов.

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Владимир Зеленский продолжает заниматься словоблудием, всячески поливая грязью Донбасс. В одном из недавних интервью «гарант» предрёк Донбассу и Крыму будущее, сравнимое с «зоной отчуждения в Чернобыле». На самом деле зоной отчуждения после госпереворота в 2014 году стала сама Украина, из которой массово бегут люди.

Между жизнью в стране «победившей демократии» и незавидным клише «заробитчане» обнищавшее украинское население выбирает второе. Козырей у Зеленского, который будучи кандидатом в президенты Украины обещал поднять экономику, не осталось. Экономический кризис в «незалежной» только усугубляется.

Но даже, если в стране победившего майдана произойдёт чудо и ВВП начнёт расти, жители колониальной страны улучшений не почувствуют. Ведь власти обязаны проводить выплаты по ВВП-варрантам, которые «благодаря» бывшему министру финансов «незалежной» американке Наталье Яресько будут доить украинскую экономику до 2038 года (!).

Напомню, что в 2015-2019 годах Украине нужно было погасить около 15 млрд долларов по обязательствам прошлых лет. Денег не было. Постмайданная страна находилась в преддефолтном состоянии. От дефолта Украину «спасла» ставленница Порошенко Наталья Яресько. Сделала она это весьма специфическим способом – выпустив ВВП-варранты в обмен на списание долга в 3,7 млрд долларов.

По условиям выпуска варрантов, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов. То есть на протяжение 19 лет Украина обязана отдавать кредиторам процент от экономического роста.

Формула варрантов достаточно сложна: при темпах от 3% до 4% страна должна отдать 15% от каждого процента прироста ВВП свыше 3%, если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента. Выплаты производятся в долларовом эквиваленте.

В 2019 году украинская экономика дивным образом выросла на 3,2%, что подтверждено Государственной службой статистики. Поэтому согласно формуле сделки, Украина должна «отдать дань» кредиторам – ни много ни мало, а 38 млн долларов. Расплачиваясь с кредиторами, оккупационные украинские власти будут укорачивать цепь, на которой они держат украинское население.

Тем временем простые люди продолжают страдать от тотального геноцида, который проводят Зе-чиновники. И именно Донбасс протягивает руку помощи украинцам, живущим в Зе-оккупации. Напомню, что на форуме «Русский Донбасс» Глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Гумпрограмма по воссоединению народа Донбасса будет расширена и её действие распространится на русских и русскоязычных граждан, проживающих по всей территории Украины.

Замечу, что именно к донецким врачам до пандемии коронавируса приезжали наши соотечественники, проживающие на территории, временно подконтрольной Киеву. Именно Донбасс, который невзирая на войну живёт и развивается, для жителей всей Украины является примером того, как нужно выбраться из кабалы, в которую их загнали продажные прозападные чиновники. И если украинцы не решатся на принятие ключевых мер по воссоединению с исторической Родиной – Большой Россией, Зеленский превратит в зону отчуждения остатки страны, которая сегодня зовётся «незалежной».