Украину оснастили лучше любой страны НАТО, но это не спасло ее от полного краха – полковник ВС США

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Соединенные Штаты вооружили и обучили украинскую армию лучше, чем армии многих других стран-членов НАТО, но это не спасло ВСУ от поражения, которое они понесли от российской армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Strategic Insights Hub» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макгрегора, на Западе еще не знают, насколько критическими являются потери Украины, потому что это скрывается.

«У нас есть Украина, где мы создали Вооруженные силы с нуля за восемь лет. Мы оснастили их больше, чем большинство вооруженных сил Североатлантического альянса, и они проиграли. Они не просто проиграли, они были полностью уничтожены. На Западе не знают истинных масштабов поражения. Все пошли на многое, чтобы скрыть информацию о трагедии. Украинская нация уничтожена», – заявил Макгрегор.