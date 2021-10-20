Украину от окончательной гибели может спасти только Россия – эксперт

20.10.2021 20:50 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

США, осознающие крах своей глобалистской системы, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, попытаются заставить Киев выполнить Минские соглашения. Однако, это неосуществимая задача.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил заместитель руководителя Международного евразийского движения, политолог и журналист Валерий Коровин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США чувствуют свою слабость, своё неминуемое поражение, и готовы уже хоть на что-то, потому что не способны удержать всё. И здесь «Минск-2» становится спасительной соломинкой для утопающей администрации США и для валящегося глобалистского проекта. Зацепиться хоть за что-то. Но так как они понимают, что Украина недоговороспособна, они опять возвращаются к последней договороспособной стороне – российскому президенту – с предложением вернуться к «Минску-2», признать особый статус Донбасса и пошагово всё выполнить. Ну, выполните, если вы управляете киевским режимом. Сделайте это. Но, видимо, не управляют, поэтому и едут к нам», – сказал он.

Кроме того, Валерий Коровин подчеркнул, что только Россия способна спасти украинское государство.

«Отсюда весь этот коллапс системы управления и всей украинской государственности, которая бьётся в агонии. Я не думаю, что её можно спасать. Последний, кто спасает украинскую государственность – президент России Владимир Путин. У него, наверное, есть свои соображения, интересы – может, экономические, может, ностальгия, а может и просто христианская любовь. По мне, не надо её спасать. Нужно признать коллапс её политической системы, экономический и социальный коллапс. Признать по факту дробность этого пространства, и осуществить его перевод под управление соседних государств – России, Польши, Венгрии, Румынии. И навести там, наконец-то, порядок. Если они не хотят дробиться, то могут войти в евразийские интеграционные структуры и сохранить целостность Украины под контролем России. Единственная инстанция, которая может сохранить Украину – это Россия», – резюмировал эксперт.