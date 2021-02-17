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17.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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«Украину от Русского мира эта сволочь продолжает оттаскивать», – Путина информируют о Зеленском

Новости Украины

Россия должна завершить программы выдачи российских паспортов гражданам Донбасса.

Об этом сегодня на встрече председателей думских фракций с президентом РФ заявил лидер КПРОФ Геннадий Зюганов.

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«Мир зависит от Русского мира. Украину от Русского мира эта сволочь продолжает оттаскивать. Она, наверное, подорвет и ситуацию на Донбассе. Зеленский уже никому не нужен – ни своим, ни чужим. Им нужны провокации. Нам надо быть предельно бдительными. Необходимо реализовать программу паспортизации, которая наметилась», – сказал Зюганов.

Он напомнил, что КПРФ перед новым годом направила на Донбасс гуманитарный конвой и поблагодарил президента за поддержку программы «Дети России – детям Донбасса».

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