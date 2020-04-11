Украину ожидает череда долговых банкротств и 20% падения промпроизводства

11.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Из-за тотального карантина, объявленного украинским правительством, страну ожидает девальвация национальной валюты и колоссальные экономические проблемы.

Такие перспективы для украинской экономики по итогам карантина рисует киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Ссылаясь на информацию президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова, авторы указывают, что всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 миллионов человек.

После карантина, отмечается в статье, «десятки и даже сотни тысяч предприятий, особенно микро- и малого бизнеса, могут не открыться вообще», а Украину «захлестнет череда долговых банкротств», поскольку «многие «мелкие» работали на грани рентабельности в надежде на лучшие времена, которые так и не наступили».

«Увы, весь информационный фон по национальной экономике — резко негативный. Минус 10% внешнеэкономического товарооборота — только за март, когда карантин еще не разорвал логистические цепочки. И это только начало. Ожидания куда более пессимистичны», – сокрушает издание.

«Лишней канистрой бензина в огонь паники в сознании внешних и внутренних кредиторов» называется ожидаемый технический дефолт компании ДТЭК – основного энергопредприятия страны и приостановка выплат по купонам еврооблигаций и процентов по банковскому долгу.

«Настороженность вкладчиков банков, для части которых практически официально ограничили выплаты в долларах, — это еще один фактор недоверия в будущем, когда 3–6-месячные сроки депозитов истекут, и перед вкладчиками встанут два вопроса: продлевать ли и конвертировать ли свои сбережения? Все это в совокупности с плановыми погашениями ОВГЗ в третьем квартале несет риски второй волны девальвации национальной валюты», – говорится в публикации.

«Падение металлургии на 7% в феврале и на 10% (ожидаемых) в марте усугубит и без того призрачные перспективы нашей промышленности и в очередной раз лишь потянет сильнее вниз индексы промышленного производства. В перспективе, если не случится чуда, темпы падения могут дойти и до 20%», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,