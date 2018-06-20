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Украину ожидает переселение африканских мигрантов
Европейские партнёры могут попросить Украину принять часть мигрантов из Африки и Азии.
Такое мнение высказал кандидат экономических наук Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не исключено, что появится идея, и её могут действительно реализовать, когда Украине предложат какую-то часть мигрантов из Африки и Азии взять себе. Конечно, пообещают деньги, даже, наверно, что-то дадут, не спорю. Но такая ситуация вполне возможна», – заявил эксперт.
По его мнению, в эпоху глобализации совершенно нормально, что на Украине могут появиться представители африканского и азиатского континентов.
«Сейчас – переселение народов. Рано или поздно Украине придётся становиться наподобие США страной мигрантов. Правда, в отличие от США, нам ещё двигаться и двигаться. Но, в принципе, я уверен, что будущее Украины – это страна мигрантов», – подчеркнул Охрименко.
Метки: Александр Охрименко, Мигранты
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