Украину ожидает рабовладельческий строй в новой интерпретации

26.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Украину ждет распродажа земли, обнищание населения и полная деградация.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Общественник отмечает, что вслед за пандемией коронавируса и ростом безработицы единственный актив, которые еще остается у украинцев – это земля, которую придется продавать за бесценок, чтобы хоть как-то выжить.

«Ценность каждого государства – земля – в «незалежной» уже совсем скоро уйдет с молотка, которым будет постукивать Зеленский. К этому приложили руку «слуги народа», проголосовавшие за принятие закона о продаже земли. Простые украинцы в отчаянии, ведь понимают, что новая власть загнала их в условия, при которых волей-неволей родной клочок земли придется продать. Почему?

Да потому что пандемия коронавируса и мировой экономический кризис многих лишили работы. При этом надо элементарно не умереть с голоду и оплатить счета за стремительно растущие услуги ЖКХ. У украинского населения цель одна – выжить. Следовательно, люди продадут единственное, что у них осталось – земельный участок, который многие годы был кормильцем.

Продадут за гроши иностранным инвесторам и украинским олигархам. А это приведет к рабовладельческому строю, только в новой интерпретации. Но ведь этого требует Вашингтонский «обком». И киевская власть взяла выполнение задачи под козырек», – заявил Муратов.

Он отмечает, что еще одним «гвоздем» в крышку гроба Украины стал закон о легализации игорного бизнеса, который породит рост преступности, коррупции и алкоголизма в стране.

«Ситуация безвыходная. Казалось бы, усугубить ее уже не получится, но «слуги народа» доказывают обратное. О том, что украинские чиновники считают свой народ стадом, говорит и факт легализации игорного бизнеса. Хочу подчеркнуть, что до Зеленского ни одна власть не решалась на такой шаг. Лотереи, азартные игры, игровые автоматы, казино…

За этим последуют необратимые последствия: увеличится число преступлений, резко возрастет количество случаев заболевания наркоманией и алкоголизмом, окончательно поднимет голову коррупция. Хотя коррупция и Украина уже стали синонимами. Об этом страшно говорить, но, увы, это – реалии, в которых сегодня существует соседнее «незалежное» государство.

Что будет дальше: легализация наркотиков и проституции, деградация общества? Все к этому идет. Жалко украинских трудяг, которые стали заложниками лживых предвыборных обещаний Зеленского. Люди хотели спокойной и сытой жизни, а получили скитания по Европе с шваброй в руках. Обещания «народных слуг» стали утопией. А Украина, у которой был большой потенциал, волею западных «доброжелателей» катится в пропасть», – резюмирует Муратов.