Украину ожидает самоуничтожение и распад с непредсказуемыми последствиями – Муратов

27.02.2020, Донецк, Максим Карпенко

Постмайданная власть показала свою полную некомпетентность и неспособность управлять государством, поэтому на должности снова возвращаются профессионалы из «преступной власти», занимавшие высокие должности до госпереворота.

Об этом заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муратова, главное доказательство этому тот факт, что на должность премьер-министра Украины вместо оскандалившегося Алексея Гончарука рассматривается бывший глава предвыборного штаба Виктора Януковича, экс-зампредседателя «Партии регионов» Сергей Тигипко.

«Зеленский лично подтвердил, что сейчас проводит соответствующие собеседования и сам факт встречи с Тигипко. Этим, по сути, он расписался не только в собственном провале, но и в провале Майдана в целом, который не привел ни к чему, кроме как к переделу собственности и сфер влияния между олигархами и окончательной сдаче страны Западу.

Плохо в своих «гарвардах» учились «соросята», если им нельзя доверить даже выполнение задач, поставленных зарубежными кураторами. Пациент «Украина» умирает гораздо быстрее, чем требуется кровопийцам, при этом все еще сопротивляясь в том, чтобы отдать то последнее, что у него осталось. Более того, сознательная часть мирового сообщества все чаще подает сигналы опасности относительно разгулявшегося здесь на фоне нищеты и экономического упадка махрового национализма, который уже близок к тому, чтобы реанимировать дело Третьего рейха.

Совокупность внутренних и внешних факторов складывается так, что если на Украине в ближайшее время не будут предприняты кардинальные действия по смене курса и реализуемой политики, то на фоне деградации государственности и утраты суверенитета страну ждет самоуничтожение и распад с непредсказуемыми последствиями. Видимо, это осознают и западные кукловоды, если уж разрешили Зеленскому искать замену действующему премьеру Гончаруку из числа политических функционеров с хорошим стажем управленческой работы», – заявил Муратов.