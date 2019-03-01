Украину, перекрывшую воду Крыму, ждёт эффект бумеранга

01.03.2019, Киев, Игорь Петров

Украина уже в ближайшее время будет страдать от дефицита воды в результате глобального потепления. Такой прогноз на пресс-конференции в Киеве обнародовала общественная организация «Чистый Днепр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тревожные звонки наблюдаются уже сейчас. В 2015 году была самая масштабная гидрологическая засуха за все время существования Днепра и каскада Днепровских водохранилищ», – сказал глава организации Дмитрий Надеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, из-за засух южные регионы уже становятся депрессивными, а лесостепные скоро потеряют роль «житницы».

К концу века только часть Волынского Полесья останется влажным регионом, а остальная часть нынешней территории Украины (т.е. и Карпаты в том числе) превратится в полупустыню, а местами даже в пустыню.

К 2050 году Украина может начать импорт воды, поскольку своей будет не хватать – по прогнозу экологов, Днепр обмелеет в два раза и будет цвести.