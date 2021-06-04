«Украину пихают в тупик». Миллионер-майданщик потребовал права на русский язык

04.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Насильственная украинизация заведет страну в тупик – то небольшое количество украиноязычных неспособно покупать продукт и развивать культуру, если она будет производиться только на «мове», а языкового омбудсмена, который заставляет общаться на украинском, нужно «слать на хрен» и бить палкой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, ранее активно поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду всегда говорить на русском языке, потому что отец и мать со мной говорили на русском языке. Поэтому я считаю, что это отстаивание моего права – говорить на родном языке. Всякое навязывание с точки зрения либертарианства является недопустимым. А национализм и языковой вопрос – они питаются страхом. Социальная психология говорит о том, что сам национализм возник в 17-18 веке из-за страха индустриализации, приходили новые, пришлые люди на рабочие места, и людям, которые сидели на месте, они этого боялись, у них появлялись националистические партии, начинали отстраиваться на различиях расовых, различиях языка.

Украина такая же, здесь национализм питается страхом. Людей запугивают: «Путин придет, всех захватит, не говорите на русском языке» и так далее. Хотя к Путину наш украинский русский язык никакого отношения не имеет…

Сейчас на английском говорят 2,5 миллиарда человек, на русском языке говорят 300 миллионов человек, на украинском говорит 20 миллионов человек. Это говорит о том, что Украину пихают в тупик, не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, нет потребителя… Вы сказали, что делать, когда к вам пришел этот омбудсмен языковой? Нахрен посылать, бить палкой, вести себя агрессивно. Рестораторы должны вести себя агрессивно. Если он пришел и что-то сказал по-украински, каменюкой в голову бросить», – заявил Балашов.