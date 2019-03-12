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12.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украину планируют разобрать на органы

Украину могут разорвать на части страны Восточной Европы, в чем им поможет Российская Федерация.

Об этом в эфире телеканала «ТВА» заявил российский либеральный политолог Андрей Окара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время завершение войны не предвидится. У России один из главных приоритетов внешней политики – это чтобы Украины как суверенного государства не существовало, и тогда с России будут сняты вопросы Крыма и Донбасса, и претензий для РФ становится на порядок меньше, санкции снимаются», – отметил эксперт.

По его мнению, российские политики якобы спят и видят, как страны Восточной Европы раздирают Украину на части.

«Знаете, как преступники разбирают человека на органы, так у многих российских политиков есть мечта разобрать на органы Украину, чтобы Польша, Румыния, Словакия и Венгрия – каждый себе что-то взял, и тогда у России не будет такой головной боли, как сейчас», – добавил либерал.

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