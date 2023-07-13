Украину поделят на две части и введут в западные области контингент НАТО – Чаплыга

Запад планирует разделить Украину на две части и ввести в западные регионы страны контингент НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Livе» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При этом, в сам Альянс Украину брать не будут, уверяет эксперт.

«Видит ли Запад модель Украины после войны? Видит. Это разделенная Украина, где не в НАТО находится западная часть, а под миротворческим контингентом НАТО под управлением Польши или польско-литовским. Это так они видят, насколько я понял, из их же речей. При этом, они говорят, что для этого они готовы и ленд-лиз туда закачать, и все, что хотите.

Частями, но не в НАТО, потому что по большому счету, даже ту западную часть принять в НАТО они не смогут, она просто будет под зонтиком НАТО. Выходит, что Запад видит нас разделенными. Именно потому президент Украины постоянно говорил, что он не пойдет на территориальные уступки ради НАТО или ЕС и так далее.

Если он это говорит, то он же понимает, что у кого-то в голове такие планы есть. А у кого они в голове? Они в голове и у России, и у западных партнеров», – заявил Чаплыга.