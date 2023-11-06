Украину поделят по Днепру, переформатируют, ультиматум Москвы выполнят – Пальчевский

США вынашивают планы раздела Украины по Днепру с включением подконтрольной Киеву территории в евроатлантическое сообщество.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский бизнесмен и телеведущий, активный майданщик Андрей Пальчевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пальчевского, Зеленский в этом плане не подходит, поэтому вместо него будет назначен другой президент, который будет готов подписать нужные американцам договоренности с Россией. Устроит ли это Россию, украинец, как всегда, не подумал.

«Я думаю, что вероятность того, что планы американцев – поделить Украину. Как обычно, она поделится по Днепру. Конечно, планы американцев, а вы что думаете? Если бы у них были планы защитить Украину, они бы давали оружие, а, может быть, прислали бы сюда авианосец, как это они сделали в Израиле, прислав сразу два.

А здесь никто ничего не присылал, потому что шутки с ядерной державой, Россией, плохо закончатся. И они подумают, приоритет у них – Ближний Восток, там нефть, а Украина – что Украина, они же называют нас «проект Украина». Ну, конечно, мой ответ будет такой на ваш вопрос – они совершенно спокойно будут рассматривать принятие части Украины в европейское сообщество… Зеленский загнал себя со своими маломысленными советниками в абсолютный цугцванг, то есть, в положение, из которого невозможно выйти.

Он все время трындел о победе, о том, что Крым будет наш, о том, что мы не отдадим и так далее, и тому подобное, а надо было говорить ровно противоположные вещи. И сейчас он неудобный для них как переговорщик, им гораздо проще поставить нового человека, который сделает устраивающие все стороны преобразования.

А именно: подпишет, желательно до выборов американского президента, договор о прекращении огня, остановит войну, согласится и убедит украинцев, что ничего страшного, что 23% территории вы уже потеряли и еще парочку потеряете. Дальше, согласится на переустройство Украины по требованию России на новый лад. Ведь Россия не остановится», – рассуждал Пальчевский.