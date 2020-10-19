19.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Украину подводят к большой войне с Россией


Украину готовятся сделать базой для иностранных войск и как следствие – полигоном большой войны. Для этого и задуман так называемый опрос, который президент Украины анонсировал организовать на грядущих местных выборах.

Среди пяти вопросов Зеленского к украинцам главный один, который касается необходимости выполнения странами-гарантами «Будапештского меморандума». Именно он, по мнению украинского общественика, кандидата в мэры Киева Максима Гольдарба, и направлен на попытку легализации баз.

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Об этом Гольдарб заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы нужны как расходный материал для многих из тех, кого я перечислил. Украину подготовили как плацдарм для войны с Россией. Зачем тогда отвечать на подобные вопросы? «Считаем ли мы?». Да, мы считаем, дальше что? Это что повлечет за собой то, что тут же Англия и Америка будут выяснять отношения с Россией, говорить: «Ай-яй-яй», что-то там верните назад?» Да нет, ничего этого уже не будет.

Стало быть, для чего же тогда он задается? Я думаю, что этот вопрос задается для того, чтобы дать добро на размещение военных баз иностранных государств, а именно государств-членов НАТО на территории Украины. К чему это приведет? Думаю, к той самой полномасштабной войне, о которой очень мечтают на Западе, о которой мечтают за океаном больше всего», – заявил Гольдарб.

Как сообщал «ПолитНавигатор», даже откровенно прозападные и антироссийские киевские СМИ пришли в ужас от пункта, касающегося Будапештского меморандума.


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