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25.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Украину похоронит Третий Майдан


Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, агитировавший за оба Майдана заявил о своем разочаровании в революциях и признал, что они не принесли стране ничего хорошего.

К такому выводу он пришел в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, третий Майдан окончательно уничтожит Украину и спровоцирует бойню уже в Киеве.

«Я однозначно понимаю, что Майдан для страны – плохо. Сегодня я говорю это. А третьего Майдана Украина просто не переживет. Сегодня у людей оружия тьма. Сегодня гранату купить – не проблема для бедного человека. Оружие купить – не проблема. Если, не дай Бог, случится третий Майдан, там просто убивать друг друга будут. Поэтому для меня Майданы больше не приемлемы – раз, я на Майдан больше не пойду – два, потому что два раза грабли ударили по голове в одно место. Больно. И я понимаю, что те, кто придут после третьего Майдана, если он случится, будут еще хуже этих», – заявил Гордон.

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