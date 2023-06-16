Украину покинули 10-15 миллионов. Приходится грабить оставшихся – Дубинский

Игорь Шкапа.  
16.06.2023 10:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Политика, Украина


При президенте Украины Владимире Зеленским коррупция приобрела совершенно адский характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Дикий live» заявил депутат Верховной рады, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

При президенте Украины Владимире Зеленским коррупция приобрела совершенно адский характер. Об этом, передает корреспондент...

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«Уехали 10 – 15 миллионов человек. Они все перестали прямо или косвенно платить налоги и тарифы. Оставшиеся люди заплатят за них. У нас же никуда не делись космические зарплаты, которые платятся различным чиновникам госкомпаний. Никуда не делись их аппетиты по воровству этих денег. То есть все это, помимо войны, ложится на плечи оставшихся граждан», – сказал Дубинский.

Он считает, что оставшиеся в стране продолжают трудится и оплачивают «желание чиновников сохранить свою коррупционную ренту».

«Коррупция никуда не делась с избранием Зеленского в 2019 году. Боле того, приобрела совершенно адский масштаб за последнее время, поскольку сейчас нет ни честных расследований, ни свободной прессы, нет ничего, кроме единого телемарафона. Соответственно делать все очень удобно и фактически бесконтрольно», – убежден депутат.

По его словам, структура, называемая «властью», является ОПГ, «которая через повышение прямых и непрямых налогов увеличивает коррупционную ренту с украинской экономики и граждан».

«Остается единственная дойная корова, с которой можно получать коррупционную ренту. Если 85% бюджета финансируется иностранными партнерами, то воровать эти деньги страшно. Потому что рано или поздно приходят антикоррупционные органы, на этих людей будут наложены санкции. Да и вообще это опасно для продолжения политической жизни воровать деньги иностранных налогоплательщиков. Поэтому приходится обворовывать своих налогоплательщиков и для этого повышать налоги», – резюмировал Дубинский.

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