Украину поматросят и бросят

19.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украине следовало бы изучить опыт Албании, которой в свое время НАТО и США раздавали куда большие обещания, нежели Киеву, а потом забыли о своих обязательствах.

Об этом во в эфире канала «Россия-1» заявил политолог Михаил Синельников–Оришак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не согласен с тем, что у Украины нет стратегии по поводу Донбасса, есть стратегия: население вытеснить, – лучше, чтобы убежало, частично уничтожить, территории вернуть. Вот, собственно «нормальная» стратегия в их разумении», – уверен эксперт.

«Здесь вот ещё в чём ситуация. Есть в Европе такая страна, которая тоже в своё время возомнила себя великой, и у этой страны было больше оснований так считать, чем у Украины, потому что весь мир в их понимании выступил тогда на её стороне, и даже вооружёнными действиями подержало НАТО, эта страна вступила в НАТО в 2009, она ассоциированный член первой очереди в ЕС – это Албания.

Разговоры про «великую Албанию, которая покажет всему миру» и про «возрождение» были характерны для конца 90-х. Но потом выяснилось, что «весь мир» выступил не для того, чтобы осчастливить «великую Албанию», а для того, чтобы решить конкретную задачу по установлению нового порядка на Балканах», – напомнил политолог.

«После того, как югославская проблема была решена в пользу стран НАТО и США, про «великую Албанию» и помощь наивным албанцам забыли. Сейчас Албания представляет собой даже по меркам СНГ, как говорил ослик Иа-Иа, «жалкое зрелище, душераздирающее зрелище», – добавил российский эксперт.