Украину посадят на жёсткий тотальный карантин сразу после местных выборов

27.08.2020, Киев, Игорь Петров

Меры по борьбе с пандемией коронавируса, которые предпринимала украинская власть, оказались неэффективными, никакого спада заболеваемости не произошло, и после местных выборов власть снова будет вынуждена ввести карантин, жестче весеннего.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной̆ медицинской̆ палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого адаптивного карантина на территории Украины не было, нет и быть не может по одной простой причине – адаптивный карантин это идентификация подозрительных случаев, локализации, диагностика и передача врачам. При локализации делается эпидемиологическое расследование, но у нас нет утвержденного порядка такого расследования. Этим должны заниматься врачи-эпидемиологи. У нас на страну их осталось 500. В очагах работать некому.

Относительно коллективного иммунитета – все идет к тому, что формирования коллективного иммунитета не будет. У тех, кто переболел, его нет. Это говорит о том, что и вакцина, если она будет разработана, не будет иметь эффекта. Она не избавит нас от коронавируса. Все-таки, есть надежда, что он несколько ослабеет после двух лет циркуляции и станет сезонным.

Что касается того, что будет происходить в Украине, то уже есть решение, что через 10-15 дней после местных выборов будет введен карантин. Это – единственный инструмент в арсенале медицинских работников, чтобы противостоять распространению заболеваемости. В арсенале медиков больше ничего не осталось. Национальная систем здравоохранения тотально уничтожается, эпидемиологическая служба уже уничтожена. Власть понимает, что не может применить режим ЧС, что не может перенести выборы – весной рейтинг правящей партии будет равен нулю», – прогнозирует Сергей Кравченко.

Он отметил, что никакого спада пандемии не было, ее динамика растет.

«На протяжении восьми месяцев растет интенсивность трех основных показателей – интенсивности распространения болезни, заболеваемости и смертности. Никакого «плато», «волн» и «снижения» у нас не было. Если весной мы начинали со средней смертности 15 смертей в неделю, то сейчас мы уже подошли к рубежу 25. и динамика у нас растет с каждым днем», – резюмировал Сергей Кравченко.