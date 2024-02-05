Украину поставили в позу зависимости. Не нам решать ее судьбу – Дроздов

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Политика, Украина


Украина должна рассмотреть вариант разделения по примеру Кореи, но решать в конечном итоге будет все равно не она, а Запад.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, ередает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна рассмотреть вариант разделения по примеру Кореи, но решать в конечном итоге будет...

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Дроздов подчеркнул, что Украина находится в «позе зависимости», поэтому говорить о принятии самостоятельных решений не приходится.

«Этот лозунг, что нет смысла умирать, если можно хорошо жить, отгородившись – этот тезис всегда будет искушающим для всех экзистенциональных войн, потому что экзистенциональные войны являются беспросветными, конца и края нет. Потому мир апеллирует, и нам нужно больше не с геополитической, а с какой-то ценностной, возможно, снисходительной позиции подходить вообще к корейскому сценарию, в 38-й параллели, потому что оно имеет совсем другие месседжи и тут есть, о чем подумать», – сказал русофоб.

«В нашем случае, если вообще адаптировать и думать, можно ли это адаптировать – акцентирую, Украина об этом не будет думать, это будет решать Запад. Я утверждаю – все решения лишь на Западе, Украина будет их осуществлять или будет проигрывать. Спрашивать можно, но это абсолютно бесполезное дело – должно быть третье решение и все. Поза зависимости это предусматривает, и тут махать нет смысла», – заявил Дроздов.

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