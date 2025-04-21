Украину позовут в ЕС, чтобы похоронить проект
Евросоюз стремится к развалу, в этом контексте Украину могут пригласить в члены сообщества под конец его существования.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Закручивание гаек может привести к тому, что ткань Европейского Союза, особенно в ситуации, когда [Трамп] активно не любит Брюссель, европейских бюрократов и стремится выстраивать отношения с национальными правительствами, с тем же Орбаном или Меллони, рискует обернуться развалом Евросоюза.
Ну да, тогда Украину позовут Евросоюз, когда Евросоюз будет на глазах разваливаться. Такое тоже может случиться. То есть Евросоюз ждут очень серьезные испытания. Глобалистский проект явно зашел в тупик, он может быть похоронен за ближайшие несколько лет», – заявил Золотарев.
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