Украину предпочитают любить на расстоянии: Не страшен даже коронавирус

29.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Представители украинской диаспоры в Италии после выявления в этой стране случаев заболевания коронавирусом отклонили предложение вернуться на родину, поскольку осознают полный развал медицины на Украине.

Об этом в эфире «NewsOne» заявил экс-руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень показательно обращение граждан Украины, которые проживают в Италии, которые могут быть инфицированы коронавирусом, которые обратились и сказали, что давайте лучше оставаться в Италии, потому что есть большая вероятность вылечиться.

Зачем врать? Разве мы не представляем, какая у нас медицина, к чему она готова? Мы разве не представляем, что у нас умышленно была уничтожена санэпидемслужба, мы разве не знаем, что институт вирусологии, который эти занимался, куда-то продал все штаммы, которые накапливались, собирались порядка ста лет?

Давайте зададим Государственному бюро расследований вопрос, кто виноват в том, что коллекция, которая собиралась на протяжении ста лет, одна из самых дорогих, куда-то исчезла, и этот институт был закрыт, и в стране практически нет вирусологов?

Почему никто не занимался, что у нас эта служба была уничтожена специально, для чего это было сделано?» – заявил Куликов.

«Нам страшен коронавирус? Да у нас летом гораздо больше людей мрёт от ботулизма, которые на базаре покупают некачественную рыбу и так далее. У нас закрывают тубдиспансеры, с активной формой туберкулёза в стране есть больные.

В Советском Союзе, это ужасная страна, но когда исчезал больной с туберкулёзом, в стране объявляли план-перехват! Это была катастрофа! А я видел туберкулёзников больных, это бывшие заключённые и так далее, у нас разве заключённые содержатся в оптимальных условиях? Это ужасная ситуация, у нас эпидемия СПИДа. Коронавирус? Ну, коронавирус», – добавил экс-депутат.