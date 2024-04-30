Украину предупредили о жутких последствиях в случае поражения Крымского моста

Анатолий Лапин.  
30.04.2024 08:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


У России есть масса возможностей для удара возмездия по Украине в случае атаки на Крымский мост и при ударах по признаваемых Западом территориям РФ. Об этом в эфире телеканала RTVI заявил военный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, речь идет об уничтожении большого количества как инфраструктурных, так и информационных объектов Украины.

У России есть масса возможностей для удара возмездия по Украине в случае атаки на...

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«Украинцы живут в стеклянном доме. Их страна простреливается средствами дальнего огневого поражения со всех сторон насквозь – с севера на юг, с запада на восток. Выбор инфраструктурных объектов для ответного удара, он богат. Это книга со многими страницами – по всей Украине действует, например, безотказно мобильная связь. Российские военные в том числе используют связь с украинских вышек», – сказал эксперт.

«32 моста, сейчас уже 28 мостов через Днепр – страну можно просто пополам разрезать, если разрушить эти мосты. Газовые хранилища на Западной Украине, сейчас только по одному из них нанесен упреждающий удар, показали: «А мы вот так можем». Это предупреждение. Банковская структура информационная – уничтожая ее, вы остановите платежи по всей стране. Ну и много чего еще можно рассказать», – заявил Ширяев.

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