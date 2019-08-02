Украину превращают в безголовое существо

02.08.2019

Иностранные фонды и организации сознательно «добивают» украинскую элиту, приводя к власти подконтрольных себе людей «со стороны», потому что государством «без головы» проще управлять.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, кто и как сознательно допустил разрушение интеллектуального менеджмента в нашей стране. А то, что безголовые страны в цене, можно ими крутить видно на примере большой приватизации. Посмотрите что творится со странами Африки, где либо компрадорская элита, либо внешнее управление. Вот, и Украину постепенно, шаг за шагом сводят к этому.

Дошло до того, что мы уже как само собой разумеющееся воспринимаем назначение министрами представителей других государств. У нас в большинстве случаев либо консультанты на внешних грантах, либо состоит из иностранцев, которые вообще Украину знают только по карте. А это значит, что институциональное обеспечение собственным знанием страны разрушено», – заявил Ермолаев.