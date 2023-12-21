«Украину превращают в Колумбию» – Рада проголосовала за легализацию каннабиса

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Верховная рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны.

«За» проголосовали 248 депутатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что распространение каннабиса в рекреационных целях будет по-прежнему под запретом. Окончательное вступление законопроекта в силу ожидается во второй половине 2024 года.

В ходе обсуждения поправок ещё со вчерашнего заседания в зале велась яростная дискуссия. Противники законопроекта обвиняли инициаторов в попытке легализовать на Украине наркотрафик и наладить его крышевание силовыми структурами. Также указывалось, что эксперименты с марихуаной над поражёнными посттравматическим синдромом «ветеранами ВСУ» будут приводить к тяжелым формам шизофрении и прочим расстройствам психики.

Одной из самых непримиримых противниц закона выступала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что данный закон не имеет никакого отношения к легализации медицинского каннабиса.

«Это закон о разрешении частным структурам, которые за коррупцию получат разрешение в правительстве, выращивать наркотическое вещество, перерабатывать, открывать лабораторию и делать новые наркотики из этого, а кроме того, еще через аптечную сеть Украины изготавливать из сырья препараты. Но, это не все, разрешается также импорт и экспорт сырья и препаратов. Это называется вертикально интегрированные наркокомпании с абсолютно легализованным наркотрафиком, и такой ситуации, чтобы все это собиралось в одних руках, нет ни в одной стране мира, кроме Колумбии. Колумбия имеет такие порядки, другие страны очень четко это разграничивают. И не может быть такого закона, как сейчас принимается, просто нигде. Мы открываем на Украине, если этот закон, не дай бог, будет принят, по сути, мощную наркобизнес-систему, которую никто не сможет удержать под контролем, запомните это, никто», – заявила Тимошенко.

Она добавила, что если даже 60% алкоголя и табака находятся в теневом обращении, то «легализовать огромный наркобизнес на Украине и удержать его под контролем» – нереально.

«Да только порадуются силовые структуры, что сегодня можно это легализовать, и то, что они сегодня практически возглавляют и крышуют в тени, это будет сегодня практически по всей стране Украине», – предупредила депутат.

Она также указала на то, что ещё с 2021 года легализованы препараты из каннабиса, которые «можно, и если есть доказательная медицина, нужно использовать для медицинских целей».

«У меня постановление, подписанное премьер-министром Шмыгалем, которое разрешает с 2021 года использование двух существующих в мире препаратов на базе марихуаны, это набилон и набиксимолс. Эти два препарата легализованы, и их можно было с 21-го года согласно постановлению Шмыгаля нормально закупать. Но с 21-го года не закуплено ни одного препарата из каннабиса для лечения боли, для лечения тяжелых онкобольных и так далее. Почему? Потому что наплевать на боль, на больных, на наших военных, они не закупали эти препараты, потому что не препараты для них важны, а для них важно на самом деле – это легализовать наркобизнес в Украине», – возмущалась Тимошенко.

Она добавила, что это глубоко лоббистский закон, «который не просто будет разрушать страну, он прямо бьет по молодежи, он бьет по здоровью нации, он бьет вообще по существованию самой украинской нации».

Кроме того в зале заседаний приводились доводы департамента ветеранов США, который не рекомендует использовать каннабис для лечения посттравматического синдрома.

«В настоящее время исследования не подтверждают, что каннабис является эффективным средством лечения ПТСР, а некоторые исследования даже доказывают, что каннабис может быть вредным, учитывая, что он вызывает тяжелые формы шизофрении и очень высокие, весомые расстройства психики», – процитировали в Раде.

Тем не менее, необходимое большинство голосов для принятия законопроекта было набрано.

«Тема легализации медицинского каннабиса была одной из предвыборных фишек Зеленского еще в 2020 году, когда он являлся кандидатом в президенты. «Пацан» сдержал свое слово. Сумасшедших, больных и раненых становится больше, марихуана на Украине востребована как никогда», – комментирует телеведущий Сергей Мардан.