«Украину превращают в полицейское государство» – киевский политолог осудил методы мобилизации

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На процесс силовой мобилизации и расправу над уклонистами Киев тратит огромные средства, а пользы для ВСУ это не приносит.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные говорят, что проку от такой деятельности ТЦК – ноль. Поскольку задача ТЦК – поставить в армию контингент мобилизованных, у которых есть мотивация и которые способны выполнять боевые задачи. Но если они подбирают «солевиков», эпилептиков, туберкулезников… эти люди априори нормально служить не будут. Но тратятся деньги на экипировку, на форму, питание. А потом они уходят в СОЧи, как говорится, и тратятся деньги на прокуроров, на ГБР, которые их ищут. Потом, когда их ловят и сажают в СИЗО, тратятся деньги на содержание, но к выполнению боевых задач это не имеет ровным счётом никакого отношения», – негодовал Золотарев.

Он пожаловался, что при этом Россия обходится простым рекрутингом, не прибегая к насилию на улицах.