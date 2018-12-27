Украину превращают в руины, которые никто не будет восстанавливать

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Процесс уничтожения экономики Украины приобрел необратимый характер.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Украино-российские отношения в 2018 году» заявил российский политолог и экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, очень многие действия украинской власти являются именно стратегическими, рассчитанными не только на годы, но и на десятилетия, и даже на века. То есть то, что они выжигают всё наше общее пространство культурно-историческое, что они делают с церковью, с русским языком и так далее. Мне кажется, это действительно концептуальные стратегические вопросы, ради решения которых они готовы пожертвовать и социальными делами, и благополучием нации, и всем остальным вместе», – заявил в ходе конференции главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов.

Михаил Делягин согласился, что уничтожение «одной из самых развитых экономик мира, которой была Украина» – это именно стратегическое действие.

«Причём это уничтожение стало необратимым в технологическом плане именно в последние годы. Несмотря на катастрофу 90-х, они сохраняли технологический потенциал. Они сейчас превращают Украину в руины, которые никто не будет восстанавливать – это слишком сложно, дорого и нерентабельно. В современном мобильном мире проще перевезти людей, чем строить заново города», – добавил Делягин.