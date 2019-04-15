Украину превращают в страну пенсионеров

15.04.2019, Варшава, Максим Карпенко

Запад вымывает население Украины, превращая ее в страну пенсионеров. В одной только Польше сегодня более пяти миллионов украинцев, а в планах Варшавы натурализовать еще столько же.

Об этом, выступая перед своими сторонниками в Варшаве заявил беглый экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Саакашвили, за счет украинцев и белорусов Польша будет единственной страной Евросоюза, которой обеспечен устойчивый рост в ближайшую пятилетку.

«Единственная страна, которая будет расти в следующие годы, – это Польша. И за счет кого? За счет вас. Потому что украинцы и белорусы… уже 5 – 6 миллионов они вывели и от 700 тысяч до миллиона белорусов, и где-то они надеются вывезти еще 4 – 5 миллионов. Это источник роста Польши в следующие 5 – 7 лет. Молодцы. Просто это истощает полностью Украину и Белоруссию.

Потому что реально это самые трудолюбивые, самые креативные люди уезжают. Польша, которая утратила несколько миллионов, они уехали в Англию, в Голландию, Ирландию и так далее, полностью себя восполнила за счет Украины и Белоруссии. Надо будет исправлять эту ситуацию, иначе нет будущего. Иначе Украина так же, как Молдова, как Грузия превращается в страну пенсионеров», – заявил Саакашвили.