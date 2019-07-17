17.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Украину превратили в фольклорный заповедник 19 века – политолог

Политика украинизации, проводимая властями Украины, основывается на концепциях, которые крайне архаичны и уже давно устарели.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это то, что в 19 веке называли печатным капитализмом, когда буквы были на бумаге.

А сегодня уже компьютерный капитализм. Все эти законы – из 19 века. «Армия-вира-мова».

Мне просто смешно и обидно что страну превращают в какой-то заповедник 19 века.

«Садок вишневый коло хаты», мазанки, мова. Еще давайте Кобзаря сюда. И гоголевских героев», – возмущенно недоумевает Карасев.

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