Украину превратят в ядерный могильник – киевский экономист

Вадим Москаленко.  
01.07.2023 13:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Скандал, Украина, Экология, Энергетика


Режим Владимира Зеленского уже договорился с Западом об использовании Украины как полигона для ядерных отходов. Эти кулуарные соглашения не афишируются и маскируются под красивые документы вроде новой Энергетической стратегии Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Владимира Зеленского уже договорился с Западом об использовании Украины как полигона для ядерных...

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«В Энергетической стратегии Украины есть одна интересная тема – это запуск на Украине производства так называемых модульных ядерных реакторов малой мощности.

Я сначала удивился. Сама эта тема новая, их в большом количестве никто не производит, это просто разработка. Обычно нам даже производство скрепок никто просто так не отдаст, а тут такая высокая технология, которая ещё в процессе разработки!

А, на самом деле, там могут быть определённые риски для нас. Эти модульные реакторы, – одна из основных опций, которые продавец должен предоставлять покупателям – это утилизация отработанного ядерного топлива и утилизация самого оборудования после того, как оно выходит из эксплуатации. И никто не хочет такое «добро» концентрировать в своей стране», – сказал экономист.

Кущ подчеркнул, что таким образом Украину за бесценок превратят в ядерный могильник.

«Поэтому на Украине действительно могут запустить производство этих модульных ядерных реакторов. Но 90% себестоимости будут формироваться в западных странах, у нас будут только прикручивать колёса, как говорится. Но потом, как конечные производители, мы должны будем утилизировать отработанное ядерное топливо и сами эти блоки. Будем использовать для этого свои полигоны, загаживать свою же страну», – добавил Кущ.

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