Украину приблизили к экономической катастрофе

27.09.2021 15:30 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украинское государство погрязло в долгах и не в состоянии экономически развиваться.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Экономическая катастрофа на Украине очень близко. «Слуги» народа сделали для этого всё возможное и невозможное. Растущий госдолг, рост цен на энергоресурсы и продтовары, очередное подорожание тарифов ЖКХ, пожирающая страну инфляция… Перечисляя эти губительные для государства реалии, подчёркиваю, что они имеют искусственное происхождение. Украину сознательно банкротят её Зе-чиновники в обмен на иностранные банковские счета, элитную недвижимость и безбедное будущее для своих внуков и правнуков. А простые жители страны утратили образ будущего и банальную уверенность в завтрашнем дне.

По состоянию на 31 июля 2021 года государственный и гарантированный долг Украины составлял 92,96 миллиарда долларов, что на 440 миллионов долларов выше июньских показателей. 30 «незалежных» лет Украина живёт в кредит, попав в абсолютную зависимость перед западными кредиторами. За чей счёт этот «банкет»? Конечно же, за счёт нескольких будущих поколений украинского населения. Оккупационные «зелёные» власти только лишь продолжают политику своих «попередникив» по разворовыванию госсредств и приведению Украины в полную непригодность, – так сказать, в перспективе – к списанию «партнёрам» за долги.

За текущий год инфляция в экономике превысила 26% , что неудивительно, учитывая баснословные сырьевые цены. Собственно говоря, тарифы стали главной головной болью каждого украинца – их рост население уже не успевает фиксировать. Уже с 1 октября тарифные Зе-сюрпризы продолжат шокировать обнищавших людей: порядка на 40% подорожает отопление и горячая вода. Средневзвешенная стоимость 1гигакалории тепла будет составлять около 2 450 грн (6 690 руб) за квадратный метр, а средний тариф на горячую воду превысит 120 грн (328 руб) за кубометр.

Для сравнения, в ДНР тариф на тепловую энергию составляет 983,33 рос. руб./Гкал, а на горячую воду – 65,82 руб. Как видим, украинские тарифы «лидируют» с огромным отрывом. Такое неутешительное «лидерство» – это цена госпереворота-2014 и президентских выборов 2019 года. Для рядовых украинцев тарифы ЖКХ стали неподъёмными. Выходит, что людям придётся зимовать без горячей воды и тепла в квартирах.

Утверждать о том, что отопительный сезон в «европейской державе» не начнётся, есть все основания. Во-первых, стремительно растёт цена на газ, а во-вторых, компании, поставляющие тепло, имеют огромные долги перед «Нафтогазом» (из-за многомиллионных долгов населения). Кроме того, работы по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону выполнены только на 65%. Постмайданные украинские власти, «улучшая» жизнь украинцев, неоднократно повышали цену на газ для населения. Это было одним из требований МВФ для выделения очередного транша кредита.

С 2013 по 2018 год цена на газ выросла более чем в десять раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. А уже в 2021 году стоимость «голубого топлива» в «незалежной» побила новый рекорд – 15 тысяч гривен за тысячу кубометров. И, судя по мировым тенденциям, газ на Украине вскоре опять подорожает процентов на 40 (сейчас украинцы платят за кубометр «голубого топлива» в среднем 10 грн (27 руб), в то время как жители ДНР – порядка 2,5 руб за кубометр).

На отопление жилья углëм украинцам надеяться тоже не приходится. С запасами угля не всё «гладко» – в этом году они на 40% ниже прошлогодних показателей. Чем будут топить печи украинцы? Дровами? Да, из-за существенного падения уровня жизни украинское население отказывается от газового отопления и переходит на дрова.

Но ведь за «незалежные» годы Украина серьёзно «облысела». Вырубка лесов стала обогащающим промыслом для оккупационных украинских чиновников и губительным для экологии «незалежной».

Как сообщают в Государственном агентстве лесных ресурсов, только на протяжении 2017– 2020 годов официально вырубили деревьев на площади 13556 квадратных километров или 1355600 гектаров (реальная статистика куда более печальна). Эта площадь почти равна размеру такой страны как Черногория (13812 квадратных километров).

Вдобавок ко всему резко повысились цены на продтовары, что повлечёт за собой продовольственный кризис. Но этот кризис коснётся простых украинцев, трудяг, за счёт которых «слуги» народа набивают свои карманы и животы. Зе-маргиналы управляют украинским населением по принципу сытый голодному не товарищ. Более того, свора Зеленского делает так, чтобы товарищами перестали быть сами жители страны, – Зе-группировка разделяет и властвует.

Жизнь на Украине стала невозможной, кризис в стране обрёл неуправляемый и необратимый характер. Перспективы «незалежной» печальные: люди будут массово эмигрировать, а те, кто не смогут вырваться из Зе-оккупации, – голодать и холодать. При текущем «зеленском» раскладе в стране зарубежные инвесторы поставят жирный крест на украинском рынке, что добьëт и без того умирающую экономику «европейской державы», 30 лет существующей в долг.